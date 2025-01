Trainer Hürzeler gewinnt mit Brighton bei Man United

Brighton & Hove Albion und Trainer Fabian Hürzeler dürfen in Englands Premier League weiter vom Europapokal träumen. Der Gegner hat dagegen ganz andere Probleme. Man City gelingt ein Kantersieg.

Brighton & Hove Albion und Trainer Fabian Hürzeler dürfen sich in der Premier League Chancen auf eine Europapokal-Teilnahme ausrechnen. Beim kriselnden englischen Rekordmeister Manchester United gewann das Team des früheren St. Pauli-Trainers mit 3:1 (1:1) und steht mit 34 Punkten auf Rang neun, vier Zähler hinter Champions-League-Platz vier. United kommt dagegen unter Trainer Rúben Amorim weiter nicht in Schwung und ist nur noch auf Platz 13.

Die United-Defensive bekam die Brighton-Profis Yankuba Minteh und Kaoru Mitoma nie in den Griff. Der Japaner Mitoma bereitete die Führung durch Minteh vor (5. Minute). Minteh revanchierte sich mit einem perfekten Assist zum 2:0 durch Mitoma (60.). Der frühere Hoffenheim-Profi Georginio Rutter machte nach einem Patzer von United-Keeper André Onana den dritten Brighton-Erfolg in Serie im Old Trafford perfekt (76.). Bruno Fernandes traf für die Gastgeber per Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1 (23.).

Man City-Gala vor Champions-League-Kracher

Meister Manchester City kletterte nach der viel beachteten XXL-Vertragsverlängerung mit Top-Torjäger Erling Haaland bis 2034 vorerst wieder auf einen Champions-League-Platz. Bei Abstiegskandidat Ipswich Town gelang dem Star-Ensemble von Pep Guardiola ein 6:0 (3:0). Damit unterstrich das lange Zeit kriselnde Team um Ex-Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan vor dem wichtigen Champions-League-Duell mit Paris Saint-Germain seinen Positivtrend.

Haaland erzielte mit seinem 17. Saisontreffer das zwischenzeitliche 5:0 (57.). Der überragende Phil Foden (27./42.), Mateo Kovacic (30.), Jérémy Doku (49.) und James McAtee (69.) waren zudem für die Cityzens erfolgreich. Gündoğan kam über die komplette Spielzeit zum Einsatz.