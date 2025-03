Nagelsmann ärgert Liga-Ansetzung vor Italien-Kracher

Julian Nagelsmann hat ohnehin wenig Zeit für Training und Taktikschulung. Da wurmt ein Bundesliga-Termin zusätzlich. Der Bundestrainer reagiert süffisant.

Julian Nagelsmann hat mit beißender Ironie auf die aus seiner Sicht unglückliche Ansetzung des Bundesliga-Topspiels zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen reagiert. Die Partie wurde von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) als letztes Spiel des 26. Spieltags für Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) terminiert.

«Danke noch für die Terminierung. Die ist sehr gut aus Nationalmannschaftssicht», sagte der Bundestrainer mit einem süffisanten Unterton bei der Nominierung seines Kaders für den Viertelfinal-Kracher in der Nations League gegen Italien.

Der Grund für den Unmut: Nagelsmann sieht sich ohnehin schon in Zeitnot. Vor dem Hinspiel am 20. März (20.45 Uhr) in Mailand beklagt er zu wenige Trainingseinheiten. Nur drei Tage später folgt das Rückspiel gegen Italien in Dortmund.

Sieben Spieler bei spätem Bundesliga-Topspiel

Gleich sieben Spieler aus Stuttgart und Leverkusen und damit fast ein Drittel des 23 Akteure umfassenden Aufgebots müssen am Sonntagabend für ihre Clubs beim Liga-Topspiel in Stuttgart noch ran und benötigen somit anschließend beim DFB-Team die obligatorische Regenerationszeit.

Ebenfalls erst am Sonntag (20.45 Uhr) bestreitet DFB-Neuling Yann Aurel Bisseck mit Inter Mailand das Spitzenspiel der Serie A bei Atalanta Bergamo. Verteidiger Robin Koch muss mit Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr) beim VfL Bochum antreten, der Sonntags-Termin der Hessen war wegen der Europa-League-Partie gegen Ajax Amsterdam am Donnerstagabend aber absehbar. Alle anderen DFB-Profis spielen am Freitag oder Samstag ihre letzten Liga-Partien vor dem Länderspiel-Fenster.

Nagelsmann versammelt seine Akteure am Montagmittag in Dortmund. Trainingseinheiten auf dem BVB-Gelände in Brakel sind für Dienstag und Mittwoch geplant. Anschließend fliegt die DFB-Auswahl nach Mailand. Nagelsmann hat die Duelle mit der Squadra Azzurra als sehr wichtige Stationen auf dem Weg zur WM 2026 bezeichnet.