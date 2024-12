Home

Champions League: 4:0 gegen Juve: Bayern-Fußballerinnen peilen Gruppensieg an

Gegen Juventus Turin feiern die Münchnerinnen einen lockeren Heimsieg in der Champions League. Platz eins in der Gruppe ist greifbar. Die Entscheidung fällt kommende Woche in London.

Torschützin Pernille Harder (r) feiert mit den Münchnerinnen einen ungefährdeten Heimsieg. © Peter Kneffel/dpa Ein Schuss, ein Tor, die Bayern: Jovana Damnjanovic (M) erzielt das 1:0. © Peter Kneffel/dpa

Die Fußballerinnen des FC Bayern gehen als Tabellenführerinnen in den letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase. Durch das lockere 4:0 (1:0) gegen Juventus Turin im Stadion auf dem Bayern-Campus verteidigten die Münchnerinnen (13 Punkte) ihre Spitzenpostion vor dem FC Arsenal (12). Bei den Londonerinnen gastiert der FC Bayern am kommenden Mittwoch zum entscheidenden Spiel um Platz eins. Stürmerin Jovana Damnjanovic (22. Minute), Pernille Harder (52.) sowie die Nationalspielerinnen Klara Bühl (73.) und Alara Sehitler (82.) sorgten gegen harmlose Turinerinnen für die FCB-Tore vor 2.500 Fans im ausverkauften Stadion. Unter den Augen von Bundestrainer Christian Wück dominierte die Heimelf das Spiel über weite Strecken. Juventus um die deutsche Auswahlspielerin Paulina Krumbiegel fand offensiv quasi nicht statt. Nachdem Bühl den Ball an die Latte schoss, setzten Harder und letztlich Damnjanovic erfolgreich zur verdienten Führung nach. Nach der Pause sorgte Harder früh für klare Verhältnisse. Die stark aufspielende Bühl erhöhte, Sehitler besorgte den Endstand für das Team von Trainer Alexander Straus.

