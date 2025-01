Mit Glück: St. Pauli kürt sich zum Baden-Württemberg-Meister

Der Südwesten Deutschlands liegt dem Aufsteiger FC St. Pauli ganz offensichtlich. Alle drei Gastspiele in Baden-Württemberg haben die Hamburger gewonnen, das freut Trainer Blessin.

Nach dem nächsten Erfolgserlebnis im Südwesten hat Trainer Alexander Blessin vom FC St. Pauli sich und sein Team zum «internen baden-württembergischen Meister» der Fußball-Bundesliga erklärt. «Das nehmen wir gerne mit», schob er nach. Schon vor dem 2:0-Sieg beim 1. FC Heidenheim hatten die Hamburger mit Erfolgen beim Champions-League-Teilnehmer VfB Stuttgart (1:0) und dem SC Freiburg (3:0) aufhorchen lassen.

In Heidenheim gefiel Blessin nicht nur das Ergebnis. Der Coach lobte auch die Reaktion seiner Schützlinge auf das 0:1 beim Tabellenletzten VfL Bochum. «Chapeau an die Mannschaft. Vieles, vieles ist aufgegangen und die drei Punkte haben wir verdient mitgenommen», sagte der gebürtige Stuttgarter, der im anstehenden Heimspiel gegen Union Berlin am Sonntag Abwehrspieler Eric Smith ersetzen muss. Der Schwede sah seine fünfte Gelbe Karte.

Durch den vierten Auswärtssieg in dieser Saison distanzierte der Kiez-Club den Gegner um drei Zähler und verschaffte sich etwas Luft im Abstiegskampf. Allerdings mussten die Gäste nach dem verwandelten Strafstoß von Johannes Eggestein (25.) lange zittern. Erst in der Nachspielzeit sorgte Morgan Guilavogui für die Entscheidung. Unmittelbar zuvor war der vermeintliche Ausgleich der Heidenheimer aufgrund einer Abseitsposition aberkannt worden. «Nach vielen Spielen, in denen das Glück nicht auf unserer Seite war, war es diesmal auf unserer Seite», sagte Torhüter Nikola Vasilj.