«In eigener Sache»: Neuer erwartet News bei Bayern-Verträgen

Kapitän Manuel Neuer erwartet beim FC Bayern bald positive Vertragsnachrichten. «Die Zukunft wird weiter gut laufen für den FC Bayern. Ich glaube, dass sich in nächster Zeit einiges tun wird. Und dass man dann auch was verkünden wird - in eigener Sache», sagte Neuer nach dem 3:2 (2:1) in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg. «Ob dann noch neue Spieler von außerhalb dazukommen, werden die Verantwortlichen dann schon verkünden.»

«Hoffentlich irgendwann verkünden»

Neuers Vertragsverlängerung über das Saisonende hinaus gilt allgemein als Formsache. Ebenso laufen am Saisonverträge etwa die Verträge von Joshua Kimmich und Alphonso Davies aus. Bei Davies sollen die Münchner nach Medien-Spekulationen wie bei Jamal Musiala (Vertrag bis Mitte 2026) in zähen Verhandlungen wichtige Schritte Richtung einer Verlängerung gemacht haben.

«Was medial passiert, das kann ich nicht beeinflussen. Ich kann nur das beeinflussen, wo wir versuchen, die Verträge, die Diskussionen, die Verhandlungen so zu führen, dass sie zum Abschluss kommen», sagte Sportvorstand Max Eberl am Samstagabend. «Alles von außen ist außen, und wir werden hoffentlich irgendwann verkünden.»

Angesprochen auf Neuers Aussage sagte der Sportvorstand lächelnd: «Es ist unser Kapitän. Und intern weiß man da mehr als außen.»

Kimmich und die Kapitänsbinde

Bei der möglichen Vertragsverlängerung von Kimmich hatte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kürzlich die Variante ins Spiel gebracht, dass Neuer für Kimmich auf die Kapitänsbinde verzichten könnte.

«Es geht, glaube ich, dem Jo darum, dass wir eine gute, schlagfertige Mannschaft haben, um wieder die Möglichkeit zu haben, in der Champions League weit zu kommen und mehrere Titel einzufahren», sagte Neuer. «Das ist das Wichtigste für Jo, dass wir eine Mannschaft haben, die international und national zu den Favoriten gehört.»

Auch Harry Kane setzt auf Vertragsverlängerungen der Kollegen. «Ich denke, sie spielen alle sehr gut. Alle zeigen offensichtlich, was sie können», sagte der Engländer. «Aus meiner Sicht hoffe ich natürlich, dass sie unterschreiben und wir weiter aufbauen können, was wir diese Saison angefangen haben, weil wir einen echt guten Kader haben.»