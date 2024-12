Bayern-Star Davies macht Schritt zum Comeback

Die Verletztenliste beim FC Bayern ist lang. Alphonso Davies nimmt nach seinem Muskelfaserriss das Lauftraining wieder auf. Torjäger Harry Kane ist da schon weiter. Eine Frage bleibt spannend.

Alphonso Davies hat beim FC Bayern München das Lauftraining wieder aufgenommen. Der kanadische Fußball-Nationalspieler hatte sich Anfang Dezember beim 4:2 in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen. Ein Einsatz im nächsten Spiel der Münchner am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Mainz 05 ist noch kein Thema. Im letzten Spiel des Jahres erwartet der FC Bayern in einer Woche RB Leipzig.

Für Davies bedeuteten die Laufrunden am Donnerstag am Vereinsgelände an der Säbener Straße einen Schritt zum Comeback, das er vermutlich erst im kommenden Jahr gibt. Dann fällt auch die Entscheidung über seine Zukunft. Der Vertrag des Linksverteidigers, der unter Trainer Vincent Kompany wieder überzeugende Leistungen zeigt, läuft am 30. Juni 2025 aus.

Spannende Vertragsfrage

Nachdem lange über einen Wechsel zu Real Madrid spekuliert worden war, spricht mittlerweile wieder vieles für einen Verbleib beim FC Bayern München. «Wir sind ein Club der Leitplankensetzer, das sind wir seit Beckenbauer, Hoeneß, Rummenigge, mit Lahm, Schweinsteiger, Müller und Neuer. Auch Jamal, Jo und Phonzy sollen sich hier einreihen – und Leitplanken für die nächsten Generationen setzen, auf und neben dem Platz», hatte Präsident Herbert Hainer zuletzt um eine langfristige Zusammenarbeit mit Davies, Jamal Musiala und Joshua Kimmich geworben.

Kane-Comeback in diesem Jahr?

Bei den Spielen gegen Mainz und Leipzig fehlen Kompany außer Davies zahlreiche Stars. Wie der Linksverteidiger erlitten auch Harry Kane und Kingsley Coman Muskelfaserrisse. Bei Kane hoffen die Bayern dem Vernehmen nach, dass er in diesem Jahr nochmal zu einem Einsatz kommt. Der Engländer ist seit einer Woche wieder im Lauftraining. Das Spiel gegen Mainz dürfte aber noch zu früh kommen. Weiterhin fehlen werden gegen die Mainzer Manuel Neuer (Rippenbruch), Serge Gnabry (Knieprobleme), João Palhinha (Muskelbündelriss) und Hiroki Ito (Aufbautraining nach Mittelfußbruch).

Verteidiger Josip Stanisic nahm in dieser Woche erstmals nach seinem Außenbandriss im Knie wieder am Mannschaftstraining teil. Der Kroate hofft auf ein Comeback in diesem Jahr, muss aber noch Trainingsrückstand aufholen.