Bafin: Teilweise Mängel bei Anlage-Zertifikaten

Big Ambitions: Guide mit Tipps und Tricks für Anfänger:innen

Vom Bordstein bis zur Skyline: In „Big Ambitions“ schlüpfst Du in die Rolle eines aufstrebenden Unternehmers oder einer aufstrebenden Unternehmerin. Du eröffnest kleine Geschäfte oder gründest riesige Konzerne in eine der weltweit größten Metropolen: New York. Die überaus umfangreiche und realitätsnahe Business-Sandbox führt Dich je nach Schwierigkeitsgrad sanft ins Gameplay ein – lässt aber partiell einige Fragen offen. Daher findest Du in diesem Guide hilfreiche Tipps und Tricks zu Big Ambitions.