Schlagerstar Andy Borg lebt seinen Traum

Veröffentlicht 08.11.2025 - 04:33 Uhr

Er war ein Mechaniker, der davon träumte, Musik zu machen. Diesen Traum hat sich Andy Borg erfüllt. Der SWR widmet dem Schlagerstar kurz nach dessen 65. Geburtstag eine große Show.
© Ute Wessels, dpa

