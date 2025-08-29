Rebecca Mir hört bei «taff» auf

Veröffentlicht 29.08.2025 - 14:45 Uhr

Nach mehr als 14 Jahren bei ProSieben beginnt für Rebecca Mir ein neuer Abschnitt. Was die Moderatorin über ihren Abschied von «taff» sagt.
