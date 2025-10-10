Nach riesigem Erfolg: Minecraft-Film bekommt zweiten Teil

Veröffentlicht 10.10.2025 - 07:42 Uhr

Der Kassenschlager «Ein Minecraft Film» bekommt einen zweiten Teil. Das Erscheinungsdatum steht schon fest.
