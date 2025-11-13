Kanada spricht mit Ausrichtern über mögliche ESC-Teilnahme

Veröffentlicht 13.11.2025 - 18:36 Uhr

Australien nimmt seit 2017 am Eurovision Song Contest teil, jetzt gibt es Überlegungen, auch Kanada antreten zu lassen. Doch die Ausrichter schlagen einen vorsichtigen Ton an.
© dpa

