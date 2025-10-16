Familie nennt Todesursache von Diane Keaton

Familie nennt Todesursache von Diane Keaton

Aktualisiert 16.10.2025 - 10:50 Uhr

Vor wenigen Tagen starb Hollywood-Ikone Diane Keaton im Alter von 79 Jahren. Jetzt meldet sich die Familie der Oscar-Preisträgerin zu Wort.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH