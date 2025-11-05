Doppeltes Lottoglück? Erstmals zwei Glücksfeen bei Ziehung

Veröffentlicht 05.11.2025 - 13:45 Uhr

Premiere bei der Lottoziehung: Erstmals präsentieren zwei Glücksfeen gemeinsam die Live-Auslosung. Was die beiden Moderatorinnen dazu sagen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH