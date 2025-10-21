Diese Horrorfilme basieren auf wahren Geschichten

Geister, Hexen und Vampire – am 31. Oktober ist wieder Halloween! Während Kinder verkleidet durch die Straßen ziehen und "Süßes oder Saures" rufen, verwandeln viele Erwachsene ihr Zuhause in ein Heimkino der besonderen Art. Statt Kürbissuppe und Bonbons gibt’s dann Popcorn und Gänsehaut mit echten Horrorfilm-Klassikern. Doch wer sich wirklich fürchtet, schaut keine erfundenen Geschichten wie Poltergeist oder The Shining. Der wahre Nervenkitzel beginnt, wenn im Vorspann die Worte erscheinen: "Nach einer wahren Begebenheit".

© CONCON Content Consulting GmbH