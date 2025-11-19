Das schrieb Daniel Radcliffe dem neuem Harry Potter

Veröffentlicht 19.11.2025 - 08:00 Uhr

Daniel Radcliffes Darstellung des Zauberlehrlings Harry Potter ist legendär. Seinem Nachfolger in der neuen Serienverfilmung wünschte er nun eine tolle Zeit.
