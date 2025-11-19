Charity-Kenner: Das allein kann Probleme im Land nicht lösen

Veröffentlicht 19.11.2025 - 05:03 Uhr

RTL-Charity-Chef Wolfram Kons feiert den 30. Spendenmarathon – und hofft auf den Tag, an dem niemand mehr Hilfe braucht.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH