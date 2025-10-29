Axel Prahl denkt beim «Tatort» nicht ans Aufhören

Schauspieler Axel Prahl (65) denkt bei seiner Paraderolle als Hauptkommissar Frank Thiel im «Tatort» Münster noch lange nicht ans Aufhören. «Frank Thiel ist im Film 55», sagte er der Zeitschrift «Bunte». «Das dauert noch zwölf Jahre bis zu seiner Pensionierung.» VIP-News direkt auf Dein Handy – per Nachricht im Messenger. Mit Vodafone Daily entgeht Dir nichts mehr. Erhalte täglich exklusive Einblicke, Trends und Klatsch aus der Welt der Stars und Sternchen – ohne App, werbefrei und datensicher. Jetzt kostenlos testen! Im Gespräch mit der Zeitschrift schwärmt Prahl über seine Frau Silja, mit der er seit elf Jahren verheiratet ist. Sie sei «irrsinnig intelligent, warmherzig, unglaublich hübsch und verfügt über einen fantastischen Humor», sagte er. Im Vergleich zu seiner «Tatort»-Figur habe er es in der Liebe «viel besser getroffen».