US-Medien: Hollywood-Star Diane Keaton gestorben

Aktualisiert 11.10.2025 - 23:34 Uhr

Millionen auf der Welt haben ihre Filme gesehen. In Hollywood wurde sie zur Marke. Jetzt ist Diane Keaton tot.
