Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Sophie Turner spielt Lara Croft in «Tomb Raider»-Serie
Home
Unterhaltung
People
Leute:
Sophie Turner spielt Lara Croft in «Tomb Raider»-Serie
Sophie Turner spielt Lara Croft in «Tomb Raider»-Serie
Veröffentlicht 04.09.2025 - 09:30 Uhr
«Game of Thrones»-Star Sophie Turner tritt mit ihrer neuen Rolle in die Fußstapfen von Angelina Jolie und Alicia Vikander.
© dpa
Newsticker
#
«KI-generierter» Sinner auch in New York nicht zu stoppen?
News
#
Israel-Premier Tech: Direktor berichtet von Morddrohungen
News
#
NRW-Wahlleiterin: Todeszahlen «nicht signifikant erhöht»
Inland
#
Sophie Turner spielt Lara Croft in «Tomb Raider»-Serie
People
#
Darum ist ein Sieg in der Slowakei doppelt wichtig
Nationalmannschaft
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH