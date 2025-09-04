Sophie Turner spielt Lara Croft in «Tomb Raider»-Serie

Sophie Turner spielt Lara Croft in «Tomb Raider»-Serie

Veröffentlicht 04.09.2025 - 09:30 Uhr

«Game of Thrones»-Star Sophie Turner tritt mit ihrer neuen Rolle in die Fußstapfen von Angelina Jolie und Alicia Vikander.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH