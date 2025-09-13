Schlagersänger Andreas Martin gestorben

Veröffentlicht 13.09.2025 - 19:18 Uhr

In den letzten Jahren hatte sich der einstige «Hitparade»-Liebling weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun ist Andreas Martin mit 72 Jahren gestorben.
