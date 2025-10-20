Queen-Gitarrist: Denke die ganze Zeit an Freddie

Veröffentlicht 20.10.2025 - 04:03 Uhr

Freddie Mercury ist immer noch präsent für seine Bandkollegen. Leadgitarrist Brian May erzählt, wie sehr ihn Freddies Geist im Alltag begleitet.
