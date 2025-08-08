Direkt zum Hauptinhalt springen
Pause vorbei: Duryn dreht wieder «Der Lehrer»
Home
Unterhaltung
People
RTL-Serie mit Comeback:
Pause vorbei: Duryn dreht wieder «Der Lehrer»
Pause vorbei: Duryn dreht wieder «Der Lehrer»
Veröffentlicht 08.08.2025 - 18:12 Uhr
Bei RTL feiert Hendrik Duryn ein Comeback in seiner bekanntesten Rolle als Lehrer Stefan Vollmer. Noch bis Oktober laufen die Dreharbeiten in Leipzig.
© dpa
