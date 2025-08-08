Pause vorbei: Duryn dreht wieder «Der Lehrer»

Veröffentlicht 08.08.2025 - 18:12 Uhr

Bei RTL feiert Hendrik Duryn ein Comeback in seiner bekanntesten Rolle als Lehrer Stefan Vollmer. Noch bis Oktober laufen die Dreharbeiten in Leipzig.
