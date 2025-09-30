Niederländische Kronprinzessin beginnt Militärdienst

Die niederländische Kronprinzessin Amalia hat ihre militärische Ausbildung begonnen. Sie begann als Matrose dritter Klasse bei der Marine und Gefreite dritter Klasse bei Armee und Luftwaffe, teilte der Hof in Den Haag mit. Die 21 Jahre alte Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima kombiniert die Ausbildung mit ihrem Jurastudium in Amsterdam. VIP-News direkt auf Dein Handy – per Nachricht im Messenger. Mit Vodafone Daily entgeht Dir nichts mehr. Erhalte täglich exklusive Einblicke, Trends und Klatsch aus der Welt der Stars und Sternchen – ohne App, werbefrei und datensicher. Jetzt kostenlos testen! Amalia ist die erste Frau der königlichen Familie im Militärdienst. Die Ausbildung beginnt normalerweise mit einer mehrwöchigen militärischen Grundausbildung mit vielen körperlichen Übungen. Doch da Amalia sich im Juni bei einem Sturz vom Pferd den Arm gebrochen hatte, wurde dieser Teil verschoben. Sie beginnt zunächst mit dem theoretischen Teil der Ausbildung im Verwaltungsstab des Verteidigungsministeriums.