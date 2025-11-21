«Die Passion» kommt auch 2026 nicht zurück ins RTL-Programm

Veröffentlicht 21.11.2025 - 05:18 Uhr

Keine Kreuzigung im kommenden Jahr: RTL hat bislang keine konkreten Pläne für weitere Ausgabe des Bibel-Spektakels «Die Passion». Für immer begraben ist die Show damit aber nicht.
MedienFernsehenKircheDeutschlandNordrhein-WestfalenKöln
