Knobloch nach Konzertabsage: «Historisches Echo»

Knobloch nach Konzertabsage: «Historisches Echo»

Veröffentlicht 11.09.2025 - 11:00 Uhr

Nach der Ausladung des israelischen Dirigenten Lahav Shani von einem Musikfestival meldet sich nun Charlotte Knobloch - mit deutlichen Worten.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH