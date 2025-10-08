«Spiegel» vergibt erstmals eigenen Buchpreis

«Spiegel» vergibt erstmals eigenen Buchpreis

Veröffentlicht 08.10.2025 - 13:33 Uhr

Mit einem neuen Literaturpreis prämiert das Nachrichtenmagazin «Spiegel» belletristische Werke, die im Jahr 2025 auf dem deutschen Markt erschienen sind.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH