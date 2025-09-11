«Schande»: Absage an israelischen Dirigenten Shani wühlt auf

«Schande»: Absage an israelischen Dirigenten Shani wühlt auf

Aktualisiert 11.09.2025 - 16:07 Uhr

Ein belgisches Festival sagt kurzfristig den Auftritt der Münchner Philharmoniker mit dem Dirigenten Lahav Shani ab - unter Hinweis auf Israels Politik. Die Empörung in Deutschland ist groß.
© Britta Schultejans, Sabrina Szameitat und Verena Schmitt-Roschmann, dpa

Alle Alben und Songs zum Download bei Vodafone Music

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH