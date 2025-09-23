Musiklizenz-Kosten für Weihnachtsmärkte sinken

Musiklizenz-Kosten für Weihnachtsmärkte sinken

Veröffentlicht 23.09.2025 - 10:33 Uhr

«Last Christmas» und mehr: Für das Abspielen solcher lizenzierter Songs auf Weihnachtsmärkten sollen die Gebühren sinken. Zumindest für einige Zeit.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH