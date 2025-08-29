Direkt zum Hauptinhalt springen
Michel Friedman: Man will uns Juden töten
Michel Friedman: Man will uns Juden töten
Veröffentlicht 29.08.2025 - 16:15 Uhr
Michel Friedman berichtet von wachsender Unsicherheit für Juden in Deutschland. In Berlin etwa gehe er mancherorts nicht entspannt spazieren.
