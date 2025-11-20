Lady Di kehrt als Wachsfigur nach Paris zurück

Veröffentlicht 20.11.2025 - 13:18 Uhr

Mehr als 28 Jahre nach ihrem Tod in Paris kehrt Lady Di als Wachsfigur zurück. Dargestellt wird sie in einem berühmten schwarzen Kleid, das zu einem Zeichen von Rebellion und Freiheit wurde.
Lady DiDianaWachsfigurVermischtesLeuteMuseenAdelFrankreichGroßbritannienParisÎle-de-France
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH