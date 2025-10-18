Jugendwort des Jahres wird heute verkündet

Jugendwort des Jahres wird heute verkündet

Veröffentlicht 18.10.2025 - 03:33 Uhr

Jugendsprache ändert sich rasant – und bleibt für Außenstehende oft ein Rätsel. Welcher Begriff macht in diesem Jahr das Rennen beim Jugendwort des Jahres?
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH