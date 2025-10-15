Die spannendsten Bücher von den Philippinen

Die spannendsten Bücher von den Philippinen

Veröffentlicht 15.10.2025 - 07:03 Uhr

Klimawandel und Kolonialismus, Militärdiktatur und Drogenkrieg: Das Gastland der Frankfurter Buchmesse hat viel zu erzählen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH