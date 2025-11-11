Booker-Preis 2025 geht an ungarisch-britischen Autor Szalay

Veröffentlicht 11.11.2025 - 04:21 Uhr

Knapp und präzise, fesselnd und hypnotisch - so beschreibt der Booker-Preis den Gewinner-Roman «Flesh». Der Autor war nicht zum ersten Mal nominiert.
