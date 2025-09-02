Bayern gibt vier Raubkunst-Werke zurück

Aktualisiert 02.09.2025 - 06:08 Uhr

Jahrelang wurde Bayern für seine Politik bei der Rückgabe von Nazi-Raubkunst kritisiert - jetzt will der Freistaat offenbar zeigen: Es geht doch.
