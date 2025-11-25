  • Home
  • Skisprung-Geschichte: Vierschanzentournee der Frauen ab 2026 geplant

Veröffentlicht 25.11.2025 - 11:03 Uhr

Endlich ist es so weit: Ab 2026/27 sollen erstmals auch die Frauen an allen vier Orten der Vierschanzentournee springen. Dafür haben die Skispringerinnen lange gekämpft.
WintersportVierschanzentourneeSkispringenDeutschlandÖsterreichOberstdorfBayern
© dpa

