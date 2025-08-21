US Open: Machbare Gegner für Zverev

Veröffentlicht 21.08.2025 - 18:48 Uhr

Alexander Zverev hat vor Beginn der US Open noch mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Immerhin die Auslosung meint es gut mit dem Tennis-Spieler.
