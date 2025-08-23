Direkt zum Hauptinhalt springen
Skisprung-Skandal: Sperren für norwegische Athleten
Anzug-Eklat bei WM:
Skisprung-Skandal: Sperren für norwegische Athleten
Skisprung-Skandal: Sperren für norwegische Athleten
Veröffentlicht 23.08.2025 - 11:09 Uhr
Norwegens Skispringer haben bei der WM ihre Anzüge manipuliert. Auch ein Weltmeister ist in die Causa involviert. Jetzt gibt es ein Urteil.
