«Routinetier» mit Seltsamkeiten: Siegemunds Tennis-Märchen

Laura Siegemund steht vor ihrem größten Spiel. Im Viertelfinale von Wimbledon fordert sie Aryna Sabalenka heraus. Was die 37-Jährige so stark macht - und was die Favoritin an ihr «nervig» findet.

© Florian Lütticke, dpa