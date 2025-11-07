  • Home
  Deutscher Fußball-Bund: Gestalten statt verwalten: Neuendorf bleibt DFB-Boss

Gestalten statt verwalten: Neuendorf bleibt DFB-Boss

Aktualisiert 07.11.2025 - 12:27 Uhr

Bernd Neuendorf geht in seine zweite Amtszeit als DFB-Präsident. Der 64-Jährige will den Verband nach Jahren der Konsolidierung fit für die Zukunft machen.
© Eric Dobias und Ulrike John, dpa

