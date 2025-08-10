Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Deutsche Basketballer gewinnen auch zweiten EM-Test
Home
Sport
News
Vor der Basketball-EM:
Deutsche Basketballer gewinnen auch zweiten EM-Test
Deutsche Basketballer gewinnen auch zweiten EM-Test
Veröffentlicht 10.08.2025 - 19:39 Uhr
Deutschland gewinnt erneut gegen Slowenien. Allerdings läuft noch längst nicht alles rund. Immerhin ist der Kapitän zurück.
© dpa
Newsticker
#
Schröder zurück: Basketballer gewinnen auch zweiten EM-Test
News
#
Deutsche Basketballer gewinnen auch zweiten EM-Test
News
#
Erdbeben der Stärke 6,1 in der Westtürkei
Panorama
#
Dortmund unterliegt Juventus Turin bei Hummels-Abschied
Fußball-News
#
Großbrand in Südfrankreich in weiten Teilen gelöscht
Panorama
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH