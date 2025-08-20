WM-Comeback? Müller traut es Neuer zu

WM-Comeback? Müller traut es Neuer zu

Veröffentlicht 20.08.2025 - 08:48 Uhr

Nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen wird weiter über eine WM-Rückkehr von Manuel Neuer spekuliert. Ein Ex-Kollege traut es dem Torwart zu.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH