Völler nach Slowakei-Pleite: «War leblose Vorstellung»

Völler nach Slowakei-Pleite: «War leblose Vorstellung»

Veröffentlicht 05.09.2025 - 00:00 Uhr

Das 0:2 in der Slowakei hat DFB-Sportdirektor Rudi Völler alarmiert. Der Ex-Weltmeister wählt drastische Worte.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH