Zweitteuerster RB-Verkauf fix: Sesko geht nach Manchester
Fußball-Bundesliga:
Zweitteuerster RB-Verkauf fix: Sesko geht nach Manchester
Zweitteuerster RB-Verkauf fix: Sesko geht nach Manchester
Veröffentlicht 09.08.2025 - 11:51 Uhr
Vollzug beim Transfer von Benjamin Sesko zu Manchester United: Der Slowene spült den Sachsen viele Millionen in die Kassen.
