Wück: 100-Millionen-Investition ist «unbedingt nötig»

Wück: 100-Millionen-Investition ist «unbedingt nötig»

Aktualisiert 27.10.2025 - 18:09 Uhr

Der DFB setzt in den nächsten Jahren viel Geld für den Frauenfußball ein. Bundestrainer Christian Wück begrüßt dies - und nennt Gründe.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH