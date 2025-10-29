Woltemade trifft auch im Ligacup für Newcastle

Woltemade trifft auch im Ligacup für Newcastle

Veröffentlicht 29.10.2025 - 23:06 Uhr

Für Nick Woltemade läuft es einfach in England, mit seinem Team kommt er auch im Liga-Cup weiter. Die Krise von Liverpool verschärft sich.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH