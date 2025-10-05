Woltemade schießt Newcastle zum Sieg

Woltemade schießt Newcastle zum Sieg

Veröffentlicht 05.10.2025 - 17:00 Uhr

In seinem vierten Premier-League-Spiel gelingt Nick Woltemade bereits sein dritter Treffer. Dank des Siegs gegen Nottingham rückt Newcastle ins Mittelfeld vor.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH