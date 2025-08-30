Direkt zum Hauptinhalt springen
Wechsel perfekt: Ex-Leipziger Nkunku zur AC Mailand
Fußball:
Wechsel perfekt: Ex-Leipziger Nkunku zur AC Mailand
Wechsel perfekt: Ex-Leipziger Nkunku zur AC Mailand
Veröffentlicht 30.08.2025 - 11:45 Uhr
Auch Leipzig und Bayern sollen Interesse gehabt haben, Christopher Nkunku sucht nach zwei Jahren bei Chelsea sein Glück aber in Italien.
