Unwetter sorgt für Pokal-Unterbrechung in Illertissen

Unwetter sorgt für Pokal-Unterbrechung in Illertissen

Veröffentlicht 16.08.2025 - 17:30 Uhr

Der 1. FC Nürnberg läuft beim Viertligisten Illertissen einem Rückstand hinterher. Dann wird die Aufholjagd jäh unterbrochen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH