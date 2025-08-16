Direkt zum Hauptinhalt springen
Unwetter sorgt für Pokal-Unterbrechung in Illertissen
Home
Sport
Fußball-News
DFB-Pokal:
Unwetter sorgt für Pokal-Unterbrechung in Illertissen
Unwetter sorgt für Pokal-Unterbrechung in Illertissen
Veröffentlicht 16.08.2025 - 17:30 Uhr
Der 1. FC Nürnberg läuft beim Viertligisten Illertissen einem Rückstand hinterher. Dann wird die Aufholjagd jäh unterbrochen.
© dpa
Newsticker
Rekordsieg für Wolfsburg bei Pflichtspiel-Debüt von Simonis
Fußball-News
Unwetter sorgt für Pokal-Unterbrechung in Illertissen
Fußball-News
Rot für Bahlingens Coach: Heidenheim gewinnt wildes Spiel
Fußball-News
Hoffenheim ganz effektiv: 4:0 bei Hansa Rostock
Fußball-News
Rassistische Beleidigung gegen Semenyo: Mann festgenommen
Fußball-News
