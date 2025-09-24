Treffen mit Infantino: Südamerika forciert WM-Aufstockung

Veröffentlicht 24.09.2025 - 10:21 Uhr

Südamerikas Fußballverband will eine WM 2030 mit 64 Teams. Dazu gab es nun sogar ein Treffen mit FIFA-Boss Infantino.
