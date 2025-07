Trauer bei der Totenwache: Diogo Jotas Unfall wühlt auf

Am Tag nach dem tragischen Tod von Diogo Jota und seinem Bruder kommt die Familie in deren Heimat zusammen. In Liverpool wird ein Fansong zur Trauerhymne. Ein Vertrauter spricht über die Hintergründe.

